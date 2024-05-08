高雄茄萣崎漏社區關懷據點揭牌 長輩活潑熱舞

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（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄茄萣崎漏社區照顧關懷據點「真善美學堂」今天舉行揭牌儀式，據點設在正順廟活動中心鄰近興達港，長輩們帶來活潑有趣舞蹈歌曲揭開序幕。

高雄市社會局發布新聞稿指出，崎漏里有950名老人，佔人口17.37％進入高齡社會，里長邱美麗為照顧長輩，結合地方人士設立茄萣區「真善美關懷服務協會」，號召居民參與志工隊，籌辦設立社區照顧關懷據點，鼓勵長輩學習新知識、結交新朋友等，健康快樂過生活。

「真善美學堂」崎漏據點每週三提供定點健康促進課程、共餐服務，及每月關懷訪視、電話問安、社會參與活動等，讓長輩就近得到充分與適切的社福資源。

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社會局引入民團培力計畫，由資深據點夥伴「善護關愛協會」擔任母雞老師。也連結茄萣區樂齡學習中心與數位機會中心，推動高齡學習課程，讓課程豐富多元，使長輩擁有舒適社交空間。

社會局長謝琍琍表示，為持續布建社區照顧關懷據點，除了專業社工輔導機制，導入優質培力團隊，並引進專業體適能團隊，設計健康促進課程，延緩據點長輩老化及促進身體機能活化，共同營造高齡友善生活環境，讓社區長輩活到老、活得好。（編輯：郭諭儒）1130508