訪視員遭質疑人力不足 高市府：加強訓練及輔導

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）保母虐童案頻傳，國民黨高雄市議員白喬茵今天質詢指出，訪視員人力不足，導致訪視品質不良，無法及早發現異狀，建議增加人力及薪資留才。市府社會局表示，會再加強相關人員訓練及輔導。

白喬茵今天在議會質詢指出，近期保母虐童案頻傳，高雄4月也爆出一名5個月大嬰兒遭虐，訪視員曾於3月底前往訪視，但嬰兒卻仍於4月10日重傷送醫。

白喬茵表示，居家訪視員是第一時間可探訪及了解孩子與保母狀況的人，此案訪視員也訪視過，卻仍發生憾事，政府應檢討問題出在哪及如何解決。

她並指出，高雄每名訪視員平均要輔導管理64名居托人員，個案比太高；若要預防虐童案，卻只是單純提升訪視員的訪視次數，讓訪視員負擔更重，結果只能「打開門看一下就離開」，恐怕流於形式，更難在短時間內發現異狀。

白喬茵並表示，目前訪視員薪資中央補助約不到新台幣4萬元，薪水不高，即使表現好也加不了薪，很難留住人才。建議社會局增加聘用人力，降低訪視員個案比，同時提升薪資待遇以留才。

市府社會局長謝琍琍表示，4月發生的虐嬰案，訪視員當下沒有發現異狀，案發後，社會局有內部討論，將加強訪視員職前訓練及輔導機制，同時社會局會無預警視察及定期召開聯繫會議。

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謝琍琍指出，高雄受託保母2525人，訪視員的實際個案比為1比58，符合中央規範的1比60。中央已有研議提升居托人員薪資待遇，高雄也會跟中央討論。

謝琍琍還說，未來訪視會由社會局、委辦單位、居託中心3方人員一同訪視，減少盲點產生；同時加強相關人員職前訓練，包括訪視時要注意哪些狀況等；此外也會與衛生局合作，加強醫師專責制度，邀醫師參加幼兒相關服務。（編輯：謝雅竹）1130502