高雄小夜型定點托育可至晚間10點半 供家長多元選擇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄1日電）高市社會局5月起開辦「小夜型定點居家托育服務」，租用前金區社會住宅，媒合合格登記居托人員，居托服務自上午10時至晚間9時並可延長至晚上10點30分，提供家長多元托育選擇。

根據高雄市政府社會局新聞稿，社會局長謝琍琍指出，高雄有8成就業人口為服務業，若小家庭夫妻兩人都是輪班工作，就可能遇到沒人能接送孩子窘境，「小夜型定點托育」能顧及小夜時段從事服務業工作家長。

謝琍琍表示，高雄自民國107年開辦定點計時托育、109年辦理全時段24小時臨托服務，減輕家長托育負擔並建構友善育兒環境，時刻關注育兒家庭需求。

社會局表示，「小夜型定點托育」收托條件須符合設籍高雄市滿2足月至未滿3足歲嬰幼兒，且父母雙方皆設籍高雄市滿6個月，嬰幼兒父母親（或法定監護人）雙方或單親一方均須就業，且其中一方為受僱夜間固定或輪班工作者。

社會局指出，每日收托時間以11小時計，每月收費新台幣1萬6800元並與托育人員簽訂居家托育服務契約。

社會局表示，家長可申請未滿2歲暨延長2至3歲兒童準公共托育補助，每月只須負擔2200元；小夜型定點托育今天起開始收托，歡迎符合資格家長洽詢承辦單位「高雄市輔育人員職業工會」。（編輯：陳仁華）1130501