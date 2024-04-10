高雄狼師20年性侵數十男童 市府：加強校方察覺能力

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）國民黨高市議員白喬茵今天在議會質詢指出，高雄某國小正式教師20年來性侵男學童達兩位數，直到去年校方及市府教育局才知情；教育局長謝文斌答詢表示，會再提升學校教職員相關察覺能力。

近日有網友在網路群組發文表示，高雄某國小1名男教師，數十年來性侵數十名小學男童，這名狼師去年9月已被收押，但令人質疑為何學校未發現安全漏洞。

白喬茵今天在議會質詢指出，看到群組流傳訊息，她一開始還以為「是在編故事嗎？怎麼有這麼離譜的事情？」但近期向教育局求證，才知道原來是事實。

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白喬茵痛批，有高達兩位數學生遭到狼師侵害，卻20年沒人知道，直到去年校方、教育局才知情，「到底出了什麼狀況？為何可以讓這惡魔藏在學校20年沒人發現？」她認為校方應加強察覺，通報機制應更健全或讓學生更敢說出口。

謝文斌答詢表示，此案在去年3月15日學校發現後通報，後續進行相關程序處理；會再提升學校教職員的相關察覺能力，此案20多年沒被發覺，相關人員察覺能力有待加強，會針對教職員性平意識及兒少性剝削察覺度等再做加強。（編輯：陳仁華）1130410