高雄擬成立台語實驗小學 預計2025年掛牌實施

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）台灣基進高市議員張博洋今天在議會質詢指出，為給下一代學台語環境，高雄應爭取全國首座台語實驗學校；教育局長謝文斌答詢表示，已選定學校進行台語實驗試辦學校，預計明年可正式實施。

張博洋今天在議會教育部門質詢時表示，過去華語霸權的語言政策，讓本土語逐漸式微，而台語是高雄主要使用語言，高雄應爭取設置全台首座台語實驗學校。

張博洋指出，台灣近年積極發展並推廣本土語言，客語有客家委員會、原住民有原民委員會，但從中央到地方都沒有台語委員會來專責處理台語推廣相關業務，造成資源不足進而影響保護台語發展的腳步。

張博洋表示，為給下一代學習台語的環境，不是只有台語課，而是能以台語進行所有的學習的沉浸式教育場域。他建議可利用退場的私校來作為台語實驗學校，並以台語進行所有學習的教育場域。

對此，謝文斌答詢表示，目前已找了多間學校評估狀況，今年已選定學校進行台語實驗試辦學校，預計明年可以正式成為台語實驗學校。（編輯：黃世雅）1130410