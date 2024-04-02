高雄輕軌運量增 陳其邁︰擬增購14列車及縮短班距

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）台灣基進高雄市議員張博洋今天質詢指出，高雄輕軌運量增加，建議增班、提速或增購車輛滿足需求；市長陳其邁說，市府已報交通部計畫增購14輛列車，預期班距可由10分鐘縮短至6分鐘。

張博洋今天質詢表示，黃色小鴨帶來人潮，但輕軌運量人潮加倍後，要等1小時才上得了車，上下班也很擠，搭乘舒適度、體驗度都不好，不知捷運局到底有無增班、提速、購買車廂計畫？高雄活動越來越多，但搭乘的抱怨也會增多。

張博洋並指出，捷運、輕軌轉乘標示不夠，捷運站和輕軌站都沒標清楚如何轉乘，轉乘路途也沒指引標示，轉乘動線上的人行道也狹窄破損，嬰兒車都無法過。他認為市府應改善輕軌及捷運轉乘路途指標、拓寬人行道及裝設雨遮等。

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陳其邁表示，轉乘問題會要求2個月內解決，至於增購車廂部分，市府公文已報交通部，計畫增購14輛輕軌列車，通勤班距預期將由10分鐘縮短至6分鐘。

陳其邁說，輕軌今年3月運量比去年3月成長75%，運量增加，很多尖峰時間車廂人很多，許多長輩、小朋友、通勤族使用比例也越來越高，統計大順路段占總運量40%，與此前有人批評輕軌沒人搭的說法，差距很大。（編輯：黃世雅）1130402