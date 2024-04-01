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高雄藍營批政府漲電費 陳其邁︰這不是簡單的決定

2024/4/1 13:04
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市議會國民黨團今天在議會質詢時，痛批政府漲電費衝擊民生，並詢問市長陳其邁是否同意調漲。陳其邁說，這不是一個簡單的決定，他的立場是耗電多的調漲多一點、民生用電少的少漲一點。

國民黨高雄市議員黃紹庭質詢指出，前總統馬英九任內有漲有降，但總統蔡英文任內卻只有調漲，沒降過半次。尤其是蔡總統曾在選前說，電價10年內應不會有大幅漲價，結果選後就調漲電價，宛如詐騙；他並詢問陳其邁是否同意調漲。

陳其邁答詢表示，要調漲跟民生有關的價格非常困難；如何讓衝擊減到最低，對民眾生活影響減到最小，是政府需要努力做的，「這不是一個那麼簡單的決定」。

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陳其邁說，必須考量台電的營運成本等因素，他的立場是，使用比較多電、耗電多的調漲多一點；而民生用電比較少的，漲少一點，這樣才能夠平衡。

陳其邁並指出，近期的電價調漲與先前時空背景不同，需考量成本、國際能源價格等因素，要看長期條件、趨勢。黃紹庭則批民進黨欠台灣一個道歉。國民黨高雄市議員黃香菽也痛批電費調漲，讓「人民的生活過不下去」。（編輯：黃世雅）1130401

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