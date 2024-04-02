高雄演唱會名團免場租遭質疑 陳其邁：要看整體綜效

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄近來演唱會多，國民黨高市議員黃香菽今天質疑知名團體免場租表示，市府應規劃SOP，包括要有合理場租等；市長陳其邁答詢，高雄有SOP，演唱會要看整體綜效，會針對不同型態演唱會做不同考量。

黃香菽指出，高雄去年共有117場演唱會、帶來新台幣45億元觀光產值；今年1、2月千人以上演唱會有15場，上半年預計還有15場演唱會，推估將吸引32萬人次，創造10.4億元觀光產值。

黃香菽認為，既然演唱會經濟持續發酵，市府應制定標準作業程序（SOP），首先是使用者付費，有知名團體來高雄演出，但場地免租，這對高雄市有點不太公平；她認為租金可以打折，並給予交通方面協助。

黃香菽說，高雄開出好條件，讓知名團體來演出不需付場租，但如果未來有其他縣市也做同樣的事，還開出比高雄更優惠條件，那高雄就沒有競爭力，市府政策應思考永續、長久性計畫。

黃香菽指出，除了合理收費，也要考量演唱會人潮對大眾運輸的挑戰，及對周邊居民影響應減到最低，並制止住宿價格哄抬等。

陳其邁答詢表示，演唱會要看整體綜效，像新加坡對泰勒絲演唱會每場補貼上百萬美元，主辦方也曾與高雄交流經驗。

陳其邁並強調，高雄有高雄的SOP，跟國際代理商也有密切合作經驗，高雄各方面服務條件很好，有不少優勢；演唱會要看能對城市及國家帶來多少收益，這是總體評估，「就算有場地，沒有很好配套，人家也不見得要來」。

此外，陳其邁在議會接受媒體聯訪，被問到演唱會是否增加場租時表示，要看情況，每場演唱會都不太一樣，會針對演唱會不同型態做不同考量。

陳其邁說，整體來講對高雄有利的部分，包括如何促進經濟發展或觀光等各項綜合因素考量，還有城市行銷的因素也要考量。（編輯：陳仁華）1130402