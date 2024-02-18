高雄輕軌沿線20多路牌消失 陳其邁：立刻改進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）台灣基進高市議員張博洋昨在臉書指出輕軌沿線的博愛路到中正路約有20多個路牌消失，籲市府盡速處理。市長陳其邁今天表示，已要求局處立刻改進，下週要完成。

張博洋昨天在臉書（Facebook）發布影片指出，高雄環狀輕軌全線通車後，從博愛路到中正路竟約有20多個路口沒有路牌，原本的路牌全消失不見。

張博洋說，最扯的是，他翻出去年12月曾在某路口會勘的照片，發現當時就已無路牌，整整2個多月的時間，期間還經過總統蔡英文到高雄為輕軌成圓通車剪綵，但整條路沒路牌，至今也沒人處理。

張博洋說，經向市府相關局處反映後，局處卻彼此互推責任，明顯是市府行政溝通失能，他只好拍影片呼籲市府盡速處理。

對此，陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪表示，局處協調不好，很不應該，已要求局處立刻改進，下週路牌要改製完成，不要讓民眾不方便。

高雄市交通局表示，配合輕軌工程，將原設置路中間的號誌桿移至路側，路牌也同步移除。因路牌設置位置將有所調整，交通局今天將與道工處、捷運局會勘，確認位置後會盡速復舊。（編輯：黃世雅）1130218