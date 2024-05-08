中市原美軍俱樂部變身社福服務園區 114年底完工

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市原美軍俱樂部規劃為「美村綜合服務園區」，市長盧秀燕今天視察工程進度時說，必須將歷史記憶銜接帶入全新空間，工程預計明年底完工，未來將成為社福基地。

盧秀燕表示，「美村綜合服務園區」的前身聯勤招待所，原是美軍俱樂部，具台美共同歷史記憶，也是地方重要建設之一。

她指出，與這座園區有非常深的淵源，是她擔任立委期間幫台中市政府爭取，沒想到爭取完後閒置了10多年，也沒想到自己後來會當上市長，於是她上任後決定要來規劃、營運，且必須要在她任內完成。

未來園區將提供3大功能，盧秀燕指出，包括公托、親子館及市府首創的國民暨兒童運動中心，另外還有婦女服務中心、長照服務設施、志工場域等；市府在規劃階段花了很多時間，希望能做到盡善盡美，未來園區也會由市府跨局處共同營運。

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盧秀燕強調，在建設同時，也為台中維護歷史、保留文化，市府將保留聯勤招待所舊有牆面及保護既有樹木，以「局部保留、新舊共融」設計手法，將歷史記憶銜接帶入全新空間，也因此命名為「美村綜合服務園區」；完工後，預計可提供市民社會服務及福利、嬰幼兒日間托育、兒童運動及室外豐富綠化的活動空間。

建設局長陳大田說明，這項工程於民國111年9月17日開工，總預算為新台幣7億7526萬多元，工程目前順利進行，進度已達37%，預計明年底完工；完工後將成為城市裡全新又獨具地方特色的社福基地。（編輯：陳仁華）1130508