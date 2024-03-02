更多編輯台推薦新聞：
影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事》納瓦尼葬禮俄國千人送行 加薩糧援站逾百死以軍否認開槍
首頁 / 地方

台灣攀樹國際錦標賽 3/9起連2天台中公園登場

2024/3/2 17:52（3/2 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2024台灣樹木保護嘉年華暨TWTCC台灣攀樹國際錦標賽」9日起一連兩天將在台中公園登場，來自9國50名攀樹好手將同場競技，除宣示台中市府重視綠化、樹木保護，也盼向民眾推廣正確樹木保育觀念。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月2日
「2024台灣樹木保護嘉年華暨TWTCC台灣攀樹國際錦標賽」9日起一連兩天將在台中公園登場，來自9國50名攀樹好手將同場競技，除宣示台中市府重視綠化、樹木保護，也盼向民眾推廣正確樹木保育觀念。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市政府與台灣都市林健康美化協會共同主辦「2024台灣樹木保護嘉年華暨TWTCC台灣攀樹國際錦標賽」，將於3月9、10日在台中公園登場，來自9國50名攀樹好手將同場競技。

台中市建設局今天在台中公園召開記者會，建設局長陳大田表示，這次迎來亞太地區9個國家多達50多名攀樹師齊聚台中競技，除宣示市府重視綠化、樹木保護，希望向民眾推廣正確的樹木保育觀念。

他說，市府也盼藉此盛會，吸納並深化樹木修剪、樹木安全健檢與風險評估等樹保的技術，進一步與國際接軌，營造優質、安全、永續的都市林環境，為城市減碳、淨零與淨化空氣、景觀美質做出更大的貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳大田指出，此次盛會出發點是為推廣樹木保護觀念及技術，除攀樹競賽外，還將展示攀樹師、樹藝師、植物診斷、樹木保護及檢測器材與技術等內容，共同推廣樹木保育、促進國際交流，也藉由樹保嘉年華活動，讓樹木工作者、戶外休閒攀樹的從業人員，提升工作安全性和效能，將有助於台灣與國際技術接軌。

建設局表示，活動由建設局與社團法人台灣都市林健康美化協會共同主辦，為確保活動安全性，已完成台中公園樹圍較大樹木檢查。（編輯：謝雅竹）1130302

#建設局長
#台中公園
#台中市建設局
#陳大田
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62