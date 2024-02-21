更多編輯台推薦新聞：
美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底
國際

美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中豐原國民暨兒童運動中心上梁 預計年底完工

2024/2/21 17:24（2/21 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市豐原國民暨兒童運動中心在設計階段納入親子及兒童運動需求考量，盼打造全民皆可使用的運動場館，21日熱鬧舉行上梁典禮，整體工程預計民國113年底完工。（台中市建設局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月21日
台中市豐原國民暨兒童運動中心在設計階段納入親子及兒童運動需求考量，盼打造全民皆可使用的運動場館，21日熱鬧舉行上梁典禮，整體工程預計民國113年底完工。（台中市建設局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中「豐原國民暨兒童運動中心」今天舉行上梁典禮，建設局表示，基地位於豐富園區，建築為地上4層、地下3層，設有溫水游泳池、綜合球場、親子體適能中心等，預計今年底完工。

台中市建設局今天舉行「豐原國民暨兒童運動中心」上梁典禮。建設局長陳大田說，為提供優質的運動環境，市府推動國運中心興建計畫，其中朝馬、南屯、北區、長春、大里、潭子國民運動中心已完工啟用，北屯、清水等運動中心則正在施工中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳大田表示，豐原國民暨兒童運動中心興建工程設計階段納入親子及兒童運動需求考量，打造全民皆可使用的運動場館。總工程經費為新台幣6億1993萬餘元，獲中央補助計6998萬5000元，規劃地上4層，地下3層建物。

陳大田指出，地上層內有游泳池、綜合球場、體適能中心等多項運動空間，設有親子體適能中心、兒童多功能空間等多項設施。地下層規劃200個汽車停車格及177個機車格，除可提供運動民眾停車便利性外，也同時解決鄰近周邊停車需求。（編輯：謝雅竹）1130221

#台中市
#台中市建設局
#陳大田
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48