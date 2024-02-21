台中豐原國民暨兒童運動中心上梁 預計年底完工

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中「豐原國民暨兒童運動中心」今天舉行上梁典禮，建設局表示，基地位於豐富園區，建築為地上4層、地下3層，設有溫水游泳池、綜合球場、親子體適能中心等，預計今年底完工。

台中市建設局今天舉行「豐原國民暨兒童運動中心」上梁典禮。建設局長陳大田說，為提供優質的運動環境，市府推動國運中心興建計畫，其中朝馬、南屯、北區、長春、大里、潭子國民運動中心已完工啟用，北屯、清水等運動中心則正在施工中。

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陳大田表示，豐原國民暨兒童運動中心興建工程設計階段納入親子及兒童運動需求考量，打造全民皆可使用的運動場館。總工程經費為新台幣6億1993萬餘元，獲中央補助計6998萬5000元，規劃地上4層，地下3層建物。

陳大田指出，地上層內有游泳池、綜合球場、體適能中心等多項運動空間，設有親子體適能中心、兒童多功能空間等多項設施。地下層規劃200個汽車停車格及177個機車格，除可提供運動民眾停車便利性外，也同時解決鄰近周邊停車需求。（編輯：謝雅竹）1130221