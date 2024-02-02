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國際攀樹錦標賽3月台中登場 50名選手角逐獎座

2024/2/2 16:13（2/2 16:21 更新）
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2024台灣攀樹國際錦標賽3月8日至10日將在台中公園登場，台中市建設局2日表示，今年計有50名台灣及國際級選手角逐6項獎座，比賽期間也將安排攀樹體驗活動，歡迎民眾共襄盛舉。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月2日
2024台灣攀樹國際錦標賽3月8日至10日將在台中公園登場，台中市建設局2日表示，今年計有50名台灣及國際級選手角逐6項獎座，比賽期間也將安排攀樹體驗活動，歡迎民眾共襄盛舉。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）國際攀樹錦標賽將於3月8日至10日在台中公園登場，台中市建設局長陳大田今天表示，這項賽事首次於台中舉辦，將有50名台灣及國際級選手角逐獎座，比賽規模為歷年最大。

台中市政府與台灣都市林健康美化協會於3月8日至10日在台中公園共同主辦「2024TWTCC樹木保護嘉年華暨國際攀樹錦標賽」，為了迎接賽事，市府明天在精武圖書館辦理短講接力講座，近期也將舉辦攀樹體驗活動。

陳大田表示，這項賽事首次於台中市舉辦，將有50名台灣及國際級選手，針對6項競賽項目角逐獎座，比賽規模為歷年最大。為讓活動順利進行，日前由市府副秘書長林育鴻主持跨局處會議，透過公私協力共同合作舉辦國際級賽事，將台中行銷至國際，

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為推廣友善護樹理念及傳達正確修剪樹木知識，陳大田說，建設局每年定期辦理樹木教育訓練，並辦理樹木健診，確保台中行道樹健康狀況。這次競賽是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後台灣首場大型國際攀樹賽事，齊聚各國好手一同切磋技術。

建設局說明，明天將在精武圖書館6樓辦理短講接力講座，提升民眾對於樹木養護技術認知；後續將邀請鄰近學校學童體驗攀樹，比賽期間也安排體驗活動，屆時歡迎民眾報名體驗攀樹親近自然，最新資訊可追蹤建設大台中臉書粉絲專頁。（編輯：郭諭儒）1130202

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