本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
人事同意權案遭擋 NCC：若無法運作恐影響手機審驗販售
首頁 / 地方

苗栗市玉清宮旁遭棄置垃圾 新科市長鐵腕開罰

2024/5/8 16:05（5/8 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗市公所8日指出，玉清宮旁遭民眾無視禁止公告，任意堆置垃圾，市長余文忠祭鐵腕要求清潔隊調閱監視器依法開罰，呼籲民眾共同維護市容環境整潔。（苗栗市公所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月8日
苗栗市公所8日指出，玉清宮旁遭民眾無視禁止公告，任意堆置垃圾，市長余文忠祭鐵腕要求清潔隊調閱監視器依法開罰，呼籲民眾共同維護市容環境整潔。（苗栗市公所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣苗栗市信仰中心玉清宮旁遭民眾無視禁止公告，任意堆置垃圾及大型家具廢棄物，補選上任的新科市長余文忠祭鐵腕要求清潔隊調閱監視器依法開罰，呼籲民眾發揮公德心。

苗栗市公所今天指出，玉清宮周邊有公園休憩區，每逢傍晚或假日吸引許多信徒前往參拜、遊玩，卻有民眾私下把床墊、木板、木櫃等大型家具，棄置在玉清宮旁空地，路旁還有數十包家庭垃圾，不但玷污神靈聖地，更影響周遭環境。

公所表示，現場早就貼有公告，提醒垃圾不落地，隨地丟垃圾、廚餘、回收物者，可處新台幣1200元至6000元罰鍰，沒想到還是無法遏止亂丟垃圾行為。

苗栗市長余文忠補選勝出，4月30日甫走馬上任，獲報後指示清潔隊調閱相關監視器畫面，先後開出3張「違反廢棄物清理法」處分書，分別開罰1200元。

余文忠說，公所多次在基層座談、里民大會宣導維護市容，落實垃圾分類，但仍有少數人缺乏公德心，貪圖一時方便亂丟垃圾。

他強調，清潔隊員的任務是協助清運家戶垃圾，並不是撿拾民眾因一時之便任意棄置路旁的垃圾堆，呼籲民眾「不要加重清潔隊同仁工作負擔」，共同維護市容環境整潔。

余文忠表示，針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合垃圾車時間丟遞垃圾問題，公所已在苗栗市南、北、西3區設置定點定時垃圾丟棄點。另外，大型家具清運，可撥電話至清潔隊登記。（編輯：李錫璋）1130508

苗栗市玉清宮旁遭民眾任意堆置垃圾及大型家具廢棄物，市公所8日表示，已調閱監視器畫面對行為人依法開罰。（苗栗市公所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月8日
苗栗市玉清宮旁遭民眾任意堆置垃圾及大型家具廢棄物，市公所8日表示，已調閱監視器畫面對行為人依法開罰。（苗栗市公所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：