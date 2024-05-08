苗栗市玉清宮旁遭棄置垃圾 新科市長鐵腕開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣苗栗市信仰中心玉清宮旁遭民眾無視禁止公告，任意堆置垃圾及大型家具廢棄物，補選上任的新科市長余文忠祭鐵腕要求清潔隊調閱監視器依法開罰，呼籲民眾發揮公德心。

苗栗市公所今天指出，玉清宮周邊有公園休憩區，每逢傍晚或假日吸引許多信徒前往參拜、遊玩，卻有民眾私下把床墊、木板、木櫃等大型家具，棄置在玉清宮旁空地，路旁還有數十包家庭垃圾，不但玷污神靈聖地，更影響周遭環境。

公所表示，現場早就貼有公告，提醒垃圾不落地，隨地丟垃圾、廚餘、回收物者，可處新台幣1200元至6000元罰鍰，沒想到還是無法遏止亂丟垃圾行為。

苗栗市長余文忠補選勝出，4月30日甫走馬上任，獲報後指示清潔隊調閱相關監視器畫面，先後開出3張「違反廢棄物清理法」處分書，分別開罰1200元。

余文忠說，公所多次在基層座談、里民大會宣導維護市容，落實垃圾分類，但仍有少數人缺乏公德心，貪圖一時方便亂丟垃圾。

他強調，清潔隊員的任務是協助清運家戶垃圾，並不是撿拾民眾因一時之便任意棄置路旁的垃圾堆，呼籲民眾「不要加重清潔隊同仁工作負擔」，共同維護市容環境整潔。

余文忠表示，針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合垃圾車時間丟遞垃圾問題，公所已在苗栗市南、北、西3區設置定點定時垃圾丟棄點。另外，大型家具清運，可撥電話至清潔隊登記。（編輯：李錫璋）1130508