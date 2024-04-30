余文忠就職苗栗市長 首件公文成立扶弱助學專戶

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）第12屆苗栗市長補選當選人余文忠今天宣誓就職，簽核首件公文成立苗栗市扶弱助學專戶，他說，將與縣長、立委合作形成「服務鐵三角」力拚落實政見，提升在地生活環境與發展。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選立委，經4月13日補選投票結果，國民黨籍余文忠以在69個投開票所「全勝」紀錄、近62%得票率當選。

余文忠今天在苗栗市公所辦理宣誓就職典禮，苗栗縣長鍾東錦、前苗栗縣長徐耀昌、台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥、苗栗市民代表會主席陳仁杰及副主席王封台、多名民代與里長等地方人士到場觀禮。

余文忠表示，儘管這屆市長任期只剩約2年半，但苗栗市已逐漸在改變，未來從中央、地方延伸到基層，將與鍾東錦、邱鎮軍、無黨籍立委陳超明組成「為民服務鐵三角」。

余文忠指出，施政將一方面與縣府共同推動各項願景政見、一方面將鏈結立委在中央的資源挹注，全力帶領市公所團隊，針對市民主要生活圈，以「再生北苗」及「活化中苗」與「更新南苗」3大特色區塊，提升在地軟硬體機能、優化生活環境。

余文忠上任後簽核第一份公文是成立「苗栗市扶弱助學專戶」，也是他競選重要政見之一。他指出，將兌現選前承諾，捐出此次選票補助款。

他表示，同時每年捐薪新台幣50萬元挹注專戶，同時秉持從徐耀昌、鍾東錦身上學習到的「人和」態度，與市民代表會、各里里長合作，讓苗栗市成為宜居、宜遊、宜業的行政新都心。

鍾東錦指出，余文忠從政資歷豐富，從徐耀昌擔任立委期間即擔任多年特助，同時也歷任2屆縣議員，積極參與地方公共事務，長期深耕基層，期許上任苗栗市長後，與代表會和諧推動市政，創造地方繁榮。（編輯：戴光育）1130430

苗栗市第12屆市長補選當選人余文忠（右）30日宣誓就職，會中由苗栗縣長鍾東錦（中）監交，余文忠從代理市長葉志航（左）手中接過印信，完成交接。中央社記者管瑞平攝 113年4月30日