垃圾車輾壓躺車道黑狗 基市環保局駕駛停職送辦

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市清潔隊員李姓男子駕駛環保局垃圾車駛入焚化廠時，輾過躺在車道上黑狗，畫面曝光引起網友撻伐，環保局得知後已將李男停職，李男今天到案說明，依違反動物保護法函送法辦。

網友將畫面上傳臉書（Facebook）社團，內容顯示垃圾車4日下午4時許駛入天外天焚化廠車道彎道時，左前輪輾過躺在車道的黑狗，垃圾車轉彎後消失在畫面，黑狗不斷痛苦哀嚎，疑似後腿被壓斷，只能以前腿拖行身軀行走。

基隆市環保局長馬仲豪今天表示，昨天晚間透過社群媒體得知此事後，環保局與警方第一時間合作，昨天晚間已經進入焚化廠保全證據了解實情。市長謝國樑非常重視，指示要全力追查，偵辦到底，務必釐清所有細節。

馬仲豪說，駕駛李男已暫停職務，除請動物保護防疫所與警方盡快釐清相關刑事責任外，環保局也會靜待司法調查結果出爐後，提出必要懲處，最重會予以開除。

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據了解，李男上午到案後供稱，行經事發地點時車速沒有很快，當時並未看到狗躺在車道，之後感覺垃圾車輾過狗，且聽到疑似狗發出哀嚎聲，降低車速回頭查看時狗就不見了。

基隆市動保所長陳柏廷表示，李男已於上午到案說明，將依違法動物保護法第25條規定，「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，將李男函送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1130508