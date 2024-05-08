彰化市擬在市立殯儀館設火葬場 線上說明會爭取支持

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化市公所規畫在市立殯儀館現址設置含火化設施的藝術生命園區，市長林世賢將辦線上說明會，說明市立殯儀館用地仍有4.5公頃未使用，也會新設道路讓送葬隊伍不再經過大埔路。

彰化市公所規畫在彰化市立殯儀館後方設置藝術生命園區，園區內有火化設施，林世賢去年10月在彰化市延和社區活動中心舉辦第2場說明會，近500名民眾到場關心，反對設置火葬場，要求市公所撤案，現場氣氛火爆，市公所與當地居民不歡而散。

林世賢日前在臉書（Facebook）公告，指將舉辦藝術生命園區線上說明會；根據市公所今天提供的說明會資料，彰化市民辦喪事，須前往南投水里或台中市才能進行火化，有時還要等到隔天才能領取骨灰。

市公所指出，規劃新設8米寬計畫道路，施作長度約173公尺，與位在彰化市大埔路的藝術生命園區相接，送葬隊伍不再經過大埔路，不會造成塞車，而且有了園區後，喪家就不用急著在早上趕往南投、台中排隊火化，喪葬隊伍也不會進入彰化市區。

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市公所表示，他們也訂出回饋機制，未來彰化市列冊的低收入戶及無人認領屍體，火化免收費用，彰化市民火化費減收5成，在彰化市延和里設籍7年以上的亡者，免收火化費，生命園區裡面的工作機會，也會優先保留給設籍3年以上的周邊里民。

林世賢雖規劃舉辦線上說明會爭取支持，但是，市立殯儀館所在的彰化市延和里卻貼出公告，指反興建大埔火葬場自救會5月13日上午將向彰化市民代表陳情請願，請代表會傾聽民意，為民把關，也會前往彰化縣政府陳情。（編輯：陳仁華）1130508