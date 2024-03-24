彰化南瑤宮笨港進香起駕 開基媽祖百年來首度出巡

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化南瑤宮笨港進香，今天舉行起駕祭典，南瑤宮開基媽祖、聖三媽、新三媽及老六媽4座神尊坐上鑾轎，展開8天7夜活動，其中開基媽祖是百年來首度出巡參加進香。

彰化南瑤宮建廟於1738年，主祀媽祖，俗稱彰化媽或南門媽，以往就有前往笨港、也就是雲林縣北港與嘉義縣新港進香傳統，而南瑤宮內有多尊媽祖神像，今年前往笨港進香的有南瑤宮開基媽祖、聖三媽、新三媽及老六媽4座神像。

擔任南瑤宮主任委員的彰化市長林世賢接受媒體聯訪時說，8天7夜的笨港進香活動行經彰化、雲林及嘉義等縣市，來回近300公里，而南瑤宮開基媽祖則是應信眾要求，百年以來首度參加進香活動。

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林世賢指出，除了開基媽祖相隔百年參加進香活動外，由於進香活動由聖三媽、新三媽與老六媽等媽祖會輪值舉辦，逢「三媽年」，進香隊伍3月29日回程時，自雲林縣莿桐鄉潦過濁水溪進入彰化，預估會有萬人跟著媽祖一起潦溪。

彰化市公所表示，南瑤宮媽祖鑾轎今晚預計駐駕埤頭鄉合興宮，活動除了起駕及潦溪活動外，3月27日上午在北港朝天宮會香，並在笨港天后宮進行換龍袍儀式，當天晚上在新港奉天宮舉行祝壽典禮，隨後展開北返行程。（編輯：陳仁華）1130324