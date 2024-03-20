彰化南瑤宮笨港進香適逢三媽年 鑾轎將橫渡濁水溪

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化南瑤宮笨港進香活動今天舉行置天台祭典，預計24日起駕，展開為期8天7夜的進香活動，而今年適逢三媽年，回程時鑾轎與跟隨的信眾要涉水橫渡濁水溪，也將成為活動亮點。

彰化市南瑤宮主祀天上聖母，也被稱為「彰化媽」或「南門媽」，由於南瑤宮香火由笨港分香而來，1814年即有南瑤宮前往發源地笨港，也就是現今雲林縣北港與嘉義縣新港進香的紀錄。

彰化市公所發布新聞指出，南瑤宮笨港進香活動24日起駕，27日北港會香，31日回到南瑤宮，活動全程約300公里，而活動重頭戲則是29日的潦溪起駕。

彰化市長林世賢解釋，南瑤宮有俗諺說，「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，凸顯每逢不同媽會輪值舉辦進香時，特色都不同，今年適逢「三媽年」，鑾轎與信眾回程時需依傳統慣例「潦溪」，大家一起捲起褲管橫渡濁水溪，也是今年進香活動的最大亮點。

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市公所說，隊伍29日將從雲林縣斗南順安宮出發，前往莿桐潦溪，參加潦溪活動的民眾29日下午可在彰化溪州鄉菜公村民生路二段31號搭乘接駁車前往雲林莿桐饒平廣興宮，從廣興宮出發參加潦溪活動。

市公所指出，渡過濁水溪後，在終點時路線分為2段抵達彰化溪州鄉北聖天宮與南天宮，全程長約5至7公里，需時約5小時。主辦單位提醒參加活動民眾不要踩踏溪底西瓜園、不要亂丟垃圾，且勿在飲酒後下溪。（編輯：郭諭儒）1130320