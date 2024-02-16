設影城改高度需申請 中友百貨彰化店拚3/30動工

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化市公所今天舉行新春團拜，彰化市代會主席陳文賓透露，中友百貨彰化店曾拜訪代表會，說明彰化店因增設電影院，高度從80多公尺改成100多公尺需提申請，將趕在3月30日動工。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，為彰化縣政府與彰化市公所合作的BOT開發案，並引進益彰公司投資經營，彰縣府和彰化市公所2022年11月舉辦彰化市第二停車場拆除動工典禮，不過停車場拆除後，百貨公司一直未動工，有民眾質疑開發案是否胎死腹中。

彰化市公所舉行新春團拜，彰化市長林世賢以及陳文賓都出席活動；陳文賓致詞時說，農曆新年前，中友百貨人員曾拜訪市代會，他有詢問為何彰化店工程一直未動工。

陳文賓說明，中友百貨人員解釋，彰化店原設計高度為80多公尺，不過因百貨公司設有影城需有挑高設計，彰化店高度因此超過100公尺，必須向縣府提變更設計，預定在3月30日開工。

彰縣府建設處則指出，尚未接獲中友百貨彰化店開工及變更設計申請，不過就算先開工，也可再提申請變更設計。

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縣府建設處表示，彰化店計畫興建地上21層、地下4層的大樓，結構系統採鋼骨結構，為停車場共構百貨商場設計，設有商場、餐飲場所及電影院，地下1樓至4樓規劃設置1200格機車停車位，8樓以上規劃700格汽車停車位。

建設處表示，大樓外觀設計以白色系為主，同時結合外環車道設計，立面開窗及線條切割以蝴蝶翅膀意象形塑。交通動線上，汽車動線採單向進出，以長緩坡繞行建築外圍方式，約1圈距離即可抵達8樓的停車層，減少車輛繞行而上的不適感，也是建築設計特點之一。（編輯：郭諭儒）1130216