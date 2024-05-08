茭白筍變素柴魚片 北斗家商學生耗1.5年研發新素食

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（中央社記者鄭維真彰化8日電）北斗家商餐飲管理科三年級學生許祐綺與游雅涵，費時1.5年以茭白筍搭配金針菇粉、鴻禧菇粉，製成外觀、味道相似柴魚片的素食，近日在全國專題實作及創意競賽拿下餐旅群創意組冠軍。

北斗家商學生參加教育部全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽，餐飲管理科、美容科及廣告設計科跨群組合分別奪下餐旅群創意組及家政群專題組第1名，校方今天特別舉行記者會。

游雅涵表示，吃素族群日趨增加，她們以低碳飲食、減少海洋生物捕撈、農業廢棄物循環利用為研發動機，將農業剩餘資材茭白筍外殼以素高湯烹煮，再烘烤、拌炒，製成有海苔味的素肉鬆。

游雅涵說，金針菇、鴻禧菇等菇類經過炒拌烘烤、研磨成粉會有類似海鮮味道，與切成薄片的茭白筍烹煮，再以龍眼添加煙燻味，最後烘烤30分鐘即成為香噴噴的素柴魚片，從發想到成果共花費1.5年。

美容科三年級學生程婉娸、張馨予、林妤蓁與廣告設計科二年級學生康宜蓁、張淇鈞合作，從廢棄柚子皮萃取精油及烘乾做成蚊香片，整體設計以中秋文化為意象，獲得評審讚賞。

另外，商業經營科三年級學生陳毅恆近期也奪下2面金牌，分別為113年全國中等學校運動會舉重高男67公斤級金牌、113年全國青年盃舉重錦標賽67公斤級金牌。

北斗家商校長楊世圳表示，鼓勵學生跨域學習，激發各種創意，近年學校在專業設備及學習環境上不斷精進更新，期望學子年年創佳績。（編輯：陳仁華）1130508