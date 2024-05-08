威剛第1季每股純益3.62元 鈺創每股虧損0.65元

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）記憶體廠威剛與鈺創第1季營運表現不同調，威剛第1季毛利率及營業利益同創新高，單季獲利新台幣10.6億元，年增42倍，每股純益3.62元，鈺創第1季營運虧損，每股虧損0.65元。

記憶體模組廠威剛表示，受惠低價庫存效益，第1季毛利率躍升至26.43%，創新高，較去年同期揚升近15個百分點，也較去年第4季上揚逾6個百分點。

威剛第1季營業利益達15.47億元，創新高，季增43.87%，年增36倍；單季淨利10.6億元，季增50.5%，年增42倍，每股純益3.62元。

展望未來，威剛表示，全球掀起人工智慧AI浪潮，推動今年及明年記憶體市場供不應求，因應下半年傳統旺季與新產品需求興起，威剛將持續進行庫存布局與調控，並從第3季起推出AI相關應用產品，搶占商機。

威剛預期，隨著記憶體景氣上升，今年本業獲利可望大幅揚升，全年毛利率有機會挑戰新高。

威剛指出，4月3日花蓮地震，董事長陳立白捐款，並串聯威剛員工發起「捐贈1日所得」與「花蓮希望之光LED檯燈募捐」活動，共募集300萬元及超過270台LED檯燈，捐贈衛福部及花蓮縣政府，協助花蓮災後重建。

利基型記憶體廠鈺創第1季營運持續虧損，營業淨損2.17億元，歸屬母公司淨損約1.9億元，連續6季虧損，每股虧損0.65元。（編輯：張均懋）1130508