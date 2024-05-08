台灣立陶宛農業貿易深化合作 聚焦永續農業

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）台灣與立陶宛6日召開第2屆台立農業合作會議，雙方針對種原合作、低碳栽培技術及加工應用進行對話，共同探討永續農業最佳實踐模式，未來也將持續深化合作、建立信賴合作關係。

農業部今天發布新聞稿指出，為擴大台灣與立陶宛農業貿易與技術交流，農業部次長杜文珍與立陶宛農業部次長湯庫思（Vytenis Tomkus）6日共同召開第2屆台立農業合作會議。

農業部表示，第2屆會議就雙邊關切的農產品貿易與拓銷進行討論，在種原合作、低碳栽培技術以及加工應用等三大主軸下進行對話，也在面對氣候變遷等議題進行交流，特別是立陶宛分享免耕作低碳栽培技術，這將是台灣長期精緻栽培模式下汲取歐洲國家經驗的重點，台灣也分享農藥減量政策及應對極端氣候下耐熱品種研發與栽培技術等，雙方共同探討永續農業的最佳實踐模式。

農業部說，農業部訪團也參訪立陶宛當地導入台灣垂直農場技術的農企業Leafood，此為台立企業合資建立的全歐規模最大的蔬菜垂直農場，更是台灣創新技術與農企業進入立國首都蔬菜全年供應鏈的具體成果，也為台灣農業技術向外延伸至歐洲更多國家，建構更智慧與韌性的農業生產環境做出貢獻。

農業部指出，去年台灣與立陶宛雙方簽署「台立農業合作瞭解備忘錄」並召開第1屆台立次長級農業合作會議，促成台灣糖漿與其他食品調製產品外銷立國成長近2倍，立國寵物食品銷售來台也趨翻倍成長，立國有機產品也通過台灣驗證可望輸台，顯示台立農業對話與合作加速雙方行政與產業瞭解市場需求與規範，擴大雙方農產貿易及合作。

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農業部指出，台灣與立陶宛農業部門互為進入歐盟及印太市場重要合作夥伴，透過本次會議加強合作開發農業技術與法規及行政調和，進一步探索台灣生鮮農產品與加工品、銀髮與機能性產品貿易機會，為兩國農企業創造更高附加價值。

農業部強調，面對全球經濟環境變動與氣候變遷的嚴峻挑戰，提高農業競爭力與韌性為當務之急，台灣與立陶宛共享自由民主價值，尊重多元市場機制，雙方將持續深化合作，建立信賴的合作關係，汲取不同生產環境農業科研成果與經驗，加快雙方研發量能，促進互惠雙贏智慧韌性的永續農業合作與交流。（編輯：李亨山）1130508