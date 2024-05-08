打造淡水河水岸計畫 議員批無整治水質

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市議員顏若芳表示，淡水河先前出現魚群暴斃，但市府規劃打造淡水河水岸空間環境營造計畫，竟無整治水質項目，難道要讓民眾聞死魚臭味。水利處今天指出，會滾動式檢討。

民進黨台北市議員顏若芳透過質詢資料指出，淡水河在4月中旬出現魚群集體暴斃，經台北市環保局初步研判，可能是淡水河溶氧偏低。

她說，淡水河每年出現魚群暴斃非新聞，不過，北市府先前宣示以府級專案小組規格，打造全新水岸台北，但調資料發現，市府規劃5年花費新台幣18億元預算「台北市淡水河水岸空間環境營造（中興橋下游至高速公路橋）計畫」，竟無任何水質整治項目。

顏若芳表示，以高雄市整治愛河為例，高雄市在2020年間就積極落實還河於民政策，但反觀台北市府，像有水上馬拉松團體去年就提到在淡水河可看到垃圾且水質及氣味有狀況，要求水利處一個月內提出跨局處整治淡水河水質執行辦法及具體計畫。

北市水利工程處對此回應，近5年淡水河疏浚量體總計3萬2329立方公尺，將配合「淡水河水岸空間環境營造計畫」，滾動式檢討淡水河河道疏浚頻率。

水利處表示，河川疏浚基本是防洪清淤非水質清疏，滾動式檢討主要是負責防洪清疏，並以每年辦理河川斷面檢測結果，檢討有無影響防洪安全爲考量，若有影響防洪會依需求增加清疏頻率。

此外，針對淡水河先前出現死魚狀況，獲報後立即要廠商調人力機具等，以最快速度恢復河面，提供民眾優質河岸觀景及休憩環境。

水利處指出，針對維護淡水河水質，將邀環保局等單位研商監測水質汙染源、提高污水接管率等，盼改善淡水河水質狀況，避免河面出現死魚及垃圾。

水利處表示，至於淡水河淤積，每年皆辦理河道檢測及監測工作，並依水理分析評估是否因防洪安全，再進行辦理疏浚。（編輯：張銘坤）1130508