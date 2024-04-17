魔法衣櫥無預警歇業 北市要求負責人19日說明

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（中央社記者劉建邦台北17日電）北市服飾店「Magic Closet魔法衣櫥」無預警倒閉，台北市議員顏若芳今天說，已接獲10多件陳情案，被害人可能遍及全台；市府指出，負責人19日應到府說明，不配合將開罰。

魔法衣櫥於台北市東區有2家門市，被爆料老闆和員工帶著消費者儲值金消失，且2間門市都未營業，消費者也遭踢出店家開設的LINE群組。

台北市法務局昨天發布新聞資料指出，會同商業處前往魔法衣櫥在台北市東區2家門市及2處辦公室稽查，但大門皆深鎖無人回應，將通知葉姓負責人到市府說明。

民進黨籍台北市議員顏若芳今天前往魔法衣櫥位於忠孝東路4段的店面會勘後接受聯訪時說，已接獲10多名被害人陳情，盼市府透過公權力，捍衛消費者權益。

她表示，魔法衣櫥服飾店近期無預警歇業，導致已預付款項的消費者受損，受害金額初估新台幣150萬餘元，業者至今避不出面，店面已貼對外招租。

顏若芳指出，被害人發現魔法衣櫥無預警歇業後，就籌組自救會，業者在歇業前還不斷稱有折扣，誘導消費者預付款項，金額從幾千元到數萬元，被害人可能遍及全台。

她說，市府應立即啟動行政程序通知負責人盡快出面說明，若未有正面回應，應協助被害人提集體訴訟和協助假扣押，避免求償無門。

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台北市消保官龔千雅在現場接受聯訪指出，此案已收到30件申訴案，昨天派員稽查時，都無人回應，將由主管機關通知負責人到市府說明，若業者規避、妨礙或拒絕，可依違反消保法裁處3萬元至30萬元罰鍰。

她提醒透過刷卡儲值的消費者，可儘速洽詢發卡銀行有關信用卡爭議款申請事宜，並留意申請期限。台北市商業處官員在現場表示，已通知負責人19日到北市府說明，不配合會依消保法辦理。（編輯：蕭博文）1130417