minou停業提解決案 北市府籲退款可循兩途徑

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）連鎖手足保養品牌「minou」去年底無預警停業。台北市法務局今天說，已受理42件消費申訴，業者昨已公告解決方案，不接受者可儘速申請信用卡爭議款或向法院申請核發支付命令。

法務局今天發布消費警訊指出，台灣喜成美的事業有限公司所營美甲、美足保養品牌「minou」於去年12月無預警停業，經法務局消保官與台北市衛生局函請業者到府調查說明及提出解決方案後，業者昨天在其臉書官網公告有課程殘值的會員可轉換至其他美容集團之課程繼續使用，並提供會員查詢原課程所餘殘值。

台北市簡任消保官龔千雅提醒，消費者若不願接受業者所提方案，可儘速向發卡銀行申請信用卡爭議款或向法院申請核發支付命令。

龔千雅指出，業者提供其他業者的課程轉換方案，僅是提供多一種解決爭議的途徑，會員仍可考量自身情況是否同意接受。

若不接受新課程轉換方案的會員，龔千雅說，以刷卡方式購課者，可洽發卡銀行申請爭議款，但請注意信用卡爭議退款有期限限制，需於業者無法提供服務（如停止營業）日起120天內，且追溯時間不得超過交易清算日（約為刷卡日後3至7天）起算的540天提出申請，提醒消費者儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。

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她指出，若無法提出信用卡爭議款或以現金方式購課者，可向法院聲請核發支付命令，或採訴訟程序請求。

法務局表示，「minou」品牌營運美甲、美足等保養課程，於台北市、台中市及高雄市共設有5家門市，業者於去年12月15日無預警宣布暫停營業，影響全國約1萬2000名會員權益，北市迄今已受理42件消費申訴，消費者若有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812諮詢。（編輯：張銘坤）1130221