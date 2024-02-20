熱海大飯店將熄燈仍有禮券流通 北市府籲民退券

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市北投區熱海溫泉大飯店2月底將熄燈。台北市法務局今天表示，經查仍有部分餐券、溫泉券及休息券尚未兌領，總價約新台幣250萬元，呼籲消費者29日前盡快向飯店辦理退款。

開業逾50年的熱海溫泉大飯店於15日在臉書官方粉絲專頁公告，飯店2月底要結束營業，未來將進行危老都更改建。

對此，法務局今天發布消費警訊指出，經消保官、衛生局、觀光傳播局派員到場瞭解，據業者說明，自民國109年起就未再販售預付型餐飲券、溫泉券及休息券，禮券皆為109年以前所販售，都已超過當初銀行信託履約保障1年的期間。

同時，經統計目前在外流通的無記名餐券、溫泉及休息券等，總計約250萬元。

台北市簡任消保官龔千雅呼籲，手上持有相關禮券的消費者，請盡快於29日前攜帶禮券向飯店辦理退券、退款。

龔千雅說明，中央主管機關公告的商品（服務）禮券定型化契約應記載事項中訂有履約保障機制，但履約保障期限自出售日起算1年，本案禮券都超過履約保障期限，金融機構的責任已解除，持券人僅能向禮券發行人主張，提醒消費者於29日前儘速洽飯店辦理退費。

此外，本件退券為不可歸責於消費者的事由，業者不得收取手續費。

龔千雅表示，北市府已請業者於歇業後，在官網註明連絡方式，提供消費者退費管道，但結束營業後，公司也可能解散清算，請消費者把握時間儘速辦理退券，若有任何消費爭議，民眾可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812諮詢。（編輯：張銘坤）1130220