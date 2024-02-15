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北投熱海溫泉大飯店都更改建 2/29結束營業

2024/2/15 17:33（2/16 09:15 更新）
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台北市北投區熱海溫泉大飯店將於2月底結束營業。（圖取自facebook.com/atamihoteltaipei）
台北市北投區熱海溫泉大飯店將於2月底結束營業。（圖取自facebook.com/atamihoteltaipei）
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（中央社記者許秩維台北15日電）台北市北投區熱海溫泉大飯店將於2月底結束營業，中國文化大學今天表示，已協助住在熱海飯店的100多名學生申請新的住宿地點，學生會於這月底前搬離。

熱海溫泉大飯店今天在臉書公告，飯店將於2月29日結束營業，未來將進行危老都更改建。熱海溫泉大飯店於2022年底與中國文化大學合作，自2023年2月起提供至少250個床位給文大學生住宿。

根據文化大學資料顯示，熱海飯店自2023年2月起以優惠價格提供至少250床的住宿空間給文化大學學生居住，換算下來，學生平均1天只要100多元的租金即可住在溫泉飯店。

中國文化大學學務長李亦君今天告訴中央社記者，熱海飯店已於去年11月告知學校將進行都更一事，學校已聯繫住在熱海飯店的學生，並協助申請這學期的校內宿舍或校外合作住宿資源（劍潭青年活動中心）的床位。

李亦君表示，根據學校掌握，上學期住在熱海飯店約有100多名學生，都已依照學生意願協助申請校內或校外合作住宿，目前多數學生已安排好將遷往新的住宿地點，僅少數學生因課業等情況，將於2月底前才搬離熱海飯店。

為提供學生更多住宿資源，李亦君提到，學校除了和劍潭活動中心擴大合作，增加提供部分床位給文大學生外，也在陸續洽談其他校外單位合作，希望增加更多校外住宿的選擇給學生。（編輯：李亨山）1130215

#中國文化大學
#劍潭活動中心
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