六福客棧改建酒店式商辦 2026年完工

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（中央社記者余曉涵台北27日電）六福客棧因要危老重建在去年5月熄燈，六福旅遊集團今天宣布，委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，預計明年第2季動工，2026年完工。

位於台北市南京松江商圈有48年歷史的六福客棧，因都市危險及老舊建築物加速重建案通過，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在去年5月底熄燈。

六福旅遊集團今天發出新聞稿表示，六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融，與華熊營造董事長稻豊彥今天完成簽約，將以營建管理方式承攬，預估投入新台幣約19.24億元，委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦。

六福旅遊集團說，希望借重華熊營造在台北101、新光摩天大樓的高規格營造實力，並結合六福酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，從日系精工安全結構、人性化出發，融合減碳、人性、科技、商務等特色，共同打造以人為本，環境永續的A+酒店式商辦大樓，預估將成為松江南京商圈指標商辦，預計明年第2季動工，估2026年完工。

六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融表示，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6350坪。以環境永續為前提，打造結合減碳、人性、科技、商務的永續建築，並呼應集團的多元發展精神。

稻豊彥表示，將採最新建築工法，以高規格建材打造，並呼應全球環保減碳綠色理念。建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線，立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態，在動態移動過程中看到不同風景，兼具安全、環保永續精神，將為全台商辦寫下嶄新里程碑。

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六福旅遊集團說，六福酒店式商辦大樓，強化人性化的加值型服務，透過六福酒店式的物業管理及上千人團隊全力支援，提供強調以人為本的精緻服務體驗，並因應疫情帶來市場轉變，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。

由於居家辦公和遠端會議逐漸成為新常態，六福旅遊集團指出，新大樓也將設立多功能視訊會議室等服務，讓使用者靈活運用，也將設置五星飯店主廚駐點餐廳、健身房、休閒娛樂中心等。（編輯：郭諭儒）1101227