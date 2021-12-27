六福客棧將改建酒店式商辦 預定2026完工

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（中央社記者潘智義台北27日電）六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融、日本華熊營造董事長稻豊彥今天簽約，以營建管理方式承攬，預估投入總價約新台幣19.24億元，委託華熊營造建造六福酒店式商辦。

六福旅遊集團發布新聞稿指出，委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，將成為松江南京商圈指標商辦，預計2022年第2季動工，估2026年完工。

六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融表示，位處松江南京商圈核心的六福客棧原址，將打造全新六福酒店式商辦，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6350坪。以環境永續為前提，打造結合減碳、人性、科技、商務的永續建築。

華熊營造董事長稻豊彥指出，六福酒店式商辦將採最新建築工法，以高規格建材打造，更呼應全球環保減碳綠色理念，建築物外觀以弧線做為主體線，立面則以帷幕設計，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態。

在全球ESG浪潮下，六福酒店式商辦大樓將取得國內外5大建築標章認證，包含LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章。

新大樓也將設立多功能視訊會議室、24小時商務中心、專業秘書服務等，另外將設置五星飯店主廚駐點的餐廳，還有健身房、休閒娛樂中心等。（編輯：蘇志宗）1101227

六福旅遊集團委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，預計明年第2季動工，2026年完工。（六福旅遊集團提供）中央社記者潘智義傳真 110年12月27日