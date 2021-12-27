更多編輯台推薦新聞：
日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄
產經

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

六福客棧將改建酒店式商辦 預定2026完工

2021/12/27 18:43（12/27 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
六福客棧將改建酒店式商辦，預計2022年第2季動工，估2026年完工。（中央社檔案照片）
六福客棧將改建酒店式商辦，預計2022年第2季動工，估2026年完工。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北27日電）六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融、日本華熊營造董事長稻豊彥今天簽約，以營建管理方式承攬，預估投入總價約新台幣19.24億元，委託華熊營造建造六福酒店式商辦。

六福旅遊集團發布新聞稿指出，委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，將成為松江南京商圈指標商辦，預計2022年第2季動工，估2026年完工。

六福旅遊集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融表示，位處松江南京商圈核心的六福客棧原址，將打造全新六福酒店式商辦，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6350坪。以環境永續為前提，打造結合減碳、人性、科技、商務的永續建築。

華熊營造董事長稻豊彥指出，六福酒店式商辦將採最新建築工法，以高規格建材打造，更呼應全球環保減碳綠色理念，建築物外觀以弧線做為主體線，立面則以帷幕設計，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態。

在全球ESG浪潮下，六福酒店式商辦大樓將取得國內外5大建築標章認證，包含LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章。

新大樓也將設立多功能視訊會議室、24小時商務中心、專業秘書服務等，另外將設置五星飯店主廚駐點的餐廳，還有健身房、休閒娛樂中心等。（編輯：蘇志宗）1101227

六福旅遊集團委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，預計明年第2季動工，2026年完工。（六福旅遊集團提供）中央社記者潘智義傳真 110年12月27日
六福旅遊集團委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造六福酒店式商辦，預計明年第2季動工，2026年完工。（六福旅遊集團提供）中央社記者潘智義傳真 110年12月27日
延伸閱讀
六福客棧改建酒店式商辦 2026年完工
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族