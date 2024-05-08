旅遊新體驗 台南推盲盒遊程及雙巴美食之旅

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）為了讓旅遊台南有全新體驗，台南市觀旅局今天推出「盲盒遊程」暨雙層巴士美食之旅，邀請遊客透過事先不知情遊程，且物超所值、高CP值旅程中開箱，深度體驗台南。

台南市長黃偉哲表示，這項盲盒旅遊新挑戰，遊客事先不知情遊程內容，透過「信任台南」這個品牌購買。活動雖與過年抽福袋性質類似，但盲盒旅遊保證物超所值、CP值高，讓遊客在旅途中如開箱盲盒般感受驚喜與別具特色體驗，參與其中體驗全新旅遊感受。

觀旅局表示，雙層巴士美食主題遊程分兩大系列，以新興的「盲盒遊程」為啟程場，有「海洋美食之旅」、「鹽田美食之旅」兩大主題，事前不揭曉完整行程製造神秘感，讓遊客參與其中不僅增加旅遊新鮮感，更能深入了解當地文化與環境。

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除了盲盒系列，也規劃「南關山線美食」、「市區星級美食饗宴」等6大雙層巴士主題遊程，遊客以雙層巴士挑高視野上山下海，一路品嚐在地名店、星級下午茶、米其林必比登、海鮮美食，搭配散步導覽、遊船、農事體驗等活動暢遊大台南。

觀旅局表示，盲盒遊程及雙層巴士美食之旅報名資訊即日起不定時公布在「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/），名額有限，歡迎民眾關注，一起體驗台南全新玩法、全新路線、全新嘗試。（編輯：孫承武）1130508