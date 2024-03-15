台南空氣品質不良 市府設指揮中心應變

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市近日空氣品質不良，轄內3測站都曾出現紅色警戒，市府預估將持續至19日，今天成立指揮中心啟動應變，並呼籲民眾外出做好防護措施。

台南市環保局長許仁澤透過新聞稿表示，台南市長黃偉哲清晨指示成立指揮中心，由各局處、公所啟動應變，環保局通報60家大型工廠、86家大型餐飲業及94處營建工地落實防制設備正常運作、加強洗街、針對工廠稽巡查、機車攔查與怠速稽查、柴油車路攔等污染源管制。

許仁澤指出，此外，已通報位於台南的中央8部會與3大國營事業共21處機關單位，配合暫停使用吹葉機，減少環境負荷。

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許仁澤表示，近期天氣回暖易起霧，加上逆溫影響，空氣品質轉差，預估17日前皆為清晨至上午易有PM2. 5污染累積，午後海風增強，PM2.5濃度雖降低但光化作用顯著，轉為臭氧濃度偏高形態，預計19日下午環境風場增強，水平擴散條件改善，有望恢復普通等級。

許仁澤說，空氣品質不佳期間，民眾可減少戶外活動，外出戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，環保局空氣品質監測網（https:// tnair.wealert.com.tw）每日更新，提供民眾掌握即時空氣品質訊息。（編輯：郭諭儒）1130315