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台南蜂炮煙火2大活動落幕 清出49噸垃圾

2024/2/25 11:52（2/25 12:06 更新）
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台南鹽水蜂炮活動25日凌晨落幕，留下大量炮屑等垃圾，市府環保局出動人力與機具加速清理，上午10時左右恢復市容，清出28公噸垃圾。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月25日
台南鹽水蜂炮活動25日凌晨落幕，留下大量炮屑等垃圾，市府環保局出動人力與機具加速清理，上午10時左右恢復市容，清出28公噸垃圾。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南鹽水蜂炮及鹿耳門聖母廟施放煙火2大活動昨晚同時登場，結束後留下大量炮屑等垃圾，台南市環保局凌晨起動員逾300名人力進駐熱區，至上午10時共清出49公噸垃圾。

台南市政府環保局長許仁澤透過新聞稿表示，今年鹽水蜂炮規模擴大，參與人數也較往年多，除鹽水區隊，環保局調度鄰近11區隊支援，更出動好幾台垃圾車、回收車、掃街車、洗街車、水車及山貓等，至上午10時清出28公噸垃圾，復原鹽水街頭乾淨面貌。

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許仁澤指出，安南區鹿耳門聖母廟高空煙火，昨晚也吸引大批民眾前往觀賞，安南區清潔隊調派約120名人員和12台機具，除活動舉辦前先進行環境清理工作，今天凌晨再進場進行善後清理，截至上午10時左右清出21公噸垃圾。

台南市長黃偉哲說，清潔隊員不畏清晨低溫迅速投入清掃環境工作，面對今年蜂炮活動擴大，炮屑等垃圾明顯增加情況，仍能高效率完成後勤工作，值得肯定，也感謝他們的辛勞。（編輯：黃世雅）1130225

#許仁澤
#鹿耳門聖母廟
#黃偉哲
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#台南市
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