兩大蘭展同步開展 賴清德：台灣蘭花領域持續向前

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）第23屆世界蘭花會議暨展覽今天在大台南會展中心開幕，副總統賴清德致詞表示，今年台灣國際蘭展首次與世界蘭花會議暨展覽同步開展，象徵台灣在蘭花領域持續向前。

第23屆世界蘭花會議暨展覽（23rd World Orchid Conference；WOC）今天在大台南會展中心開幕，將展出至3月10日，賴副總統與台南市長黃偉哲、農業部代理部長陳駿季等人上午出席開幕儀式。

今年展覽首度以蘭花競賽評選系統，由國內外共200多名評審評分，並於今日開幕儀式由賴副總統頒發全場總冠軍及景觀競賽第一名。

賴副總統致詞表示，世界蘭花會議暨展覽從1954年首次在美國密蘇里州舉辦以來，迄今已有70年，是跨越全球各大洲、藉由蘭花拉近各國友誼的世界級會議。

賴副總統說，台灣長期致力發展蘭花產業，特別是在品種研究與保存領域，農業部農業科技園區管理中心蘭花園區成為全球重要蘭花產業基地，在園區舉辦的台灣國際蘭展今年首次與世界蘭花會議暨展覽同步開展，象徵台灣在蘭花領域持續向前，身為台南市前任市長，歡迎各國來賓趁機到台南體驗深厚文化底蘊和多元城市景致。

黃偉哲表示，爭取多年的世界蘭花會議暨展覽，今年終於首度在台南開花結果，會展門口的國旗花牆迎接國內外民眾及專家學者齊聚，見證台灣蘭花產業科技力與競爭力，而今年蘭展也是台南400系列活動之一，展期適逢2024台灣燈會在台南，遊客可以早上看蘭花，晚上看燈花。

台南市政府農業局提供資料指出，第23屆世界蘭花會議暨展覽以生態環境、保育保存、育種及研發及國際交流與合作為理念，會議規劃11大主題超過百場，共103名國內外講者出席；競賽分為個體花競賽及景觀競賽；展覽規劃原生蘭特展及共生站，介紹台灣原生蘭及以蘭花與植物結合，建構植生充氣裝置藝術，傳達與環境共生共存、生態延續。（編輯：謝雅竹）1130224