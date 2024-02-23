更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市慶城街附近工地地層下陷4車傾斜 蔣萬安籲周邊居民注意安全
首頁 / 地方

台南鹽水蜂炮夜間開炸 聲光震撼遊客驚艷

2024/2/23 21:05（2/23 21:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南鹽水蜂炮活動23日晚間進入首波施放高峰，聲光效果比白天更有震撼感，現場民眾戴上安全帽等防護裝備，高舉手機拍攝壯觀場面。中央社記者楊思瑞攝 113年2月23日
台南鹽水蜂炮活動23日晚間進入首波施放高峰，聲光效果比白天更有震撼感，現場民眾戴上安全帽等防護裝備，高舉手機拍攝壯觀場面。中央社記者楊思瑞攝 113年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南鹽水蜂炮活動今天晚間進入首波施放高峰，吸引不少喜愛刺激的民眾跟著神轎遶境隊伍在街頭移動，搭配煙火在夜間施放的蜂炮城聲光效果比白天更震撼，預計明天晚間人潮更多。

今年鹽水蜂炮活動今天上午由台南市長黃偉哲等人主持啟炮儀式後，神轎隊伍開始分5條路線展開為期2天2夜的平安祈福遶境行程，傍晚回到鹽水武廟休息後，晚間7時再度出發，展開第1天夜間遶境。

在武廟附近陸續有多座炮城施放，部分大型炮城搭配煙火，夜色中展現較白天更震撼的聲光效果，不時引來遊客驚呼。

不少遊客是識途老馬，準備了安全帽、棉質外套、毛巾、手套等全套防護裝備，跟著神轎隊伍在街頭移動，當炮城對著神轎施放時，一起體驗被瘋狂炸射的快感；也有不少民眾沒有安全裝備，選擇以安全距離觀看。

鹽水武廟規劃的遶境路線，首日以鬧區外圍聚落為主，預計明天會集中在主要街道，多座指標性大型炮城也預定於明晚施放，加上明天是週末假日，預計會吸引更多人潮湧入鹽水。

台南市政府提供資料指出，鹽水武廟今年特別打造4座大型炮城組合，配合LED燈設計推出「祥龍獻瑞」主炮城，共裝有200萬支蜂炮，明天晚間9時30分在鹽水國中集中施放區施放，民眾可自行選擇穿著裝備下場體驗，或在側邊觀賞區觀看，都能感受鹽水蜂炮的威力與美感。（編輯：郭諭儒）1130223

歡慶元宵，台南傳統民俗活動「鹽水蜂炮」23日晚間進入首波施放高峰，吸引不少喜愛刺激的民眾參與，隨著神轎隊伍移動、體驗炸射快感。中央社記者楊思瑞攝 113年2月23日
歡慶元宵，台南傳統民俗活動「鹽水蜂炮」23日晚間進入首波施放高峰，吸引不少喜愛刺激的民眾參與，隨著神轎隊伍移動、體驗炸射快感。中央社記者楊思瑞攝 113年2月23日
#黃偉哲
#鹽水
#台南市
#鹽水武廟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.197