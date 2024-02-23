台南鹽水蜂炮夜間開炸 聲光震撼遊客驚艷

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南鹽水蜂炮活動今天晚間進入首波施放高峰，吸引不少喜愛刺激的民眾跟著神轎遶境隊伍在街頭移動，搭配煙火在夜間施放的蜂炮城聲光效果比白天更震撼，預計明天晚間人潮更多。

今年鹽水蜂炮活動今天上午由台南市長黃偉哲等人主持啟炮儀式後，神轎隊伍開始分5條路線展開為期2天2夜的平安祈福遶境行程，傍晚回到鹽水武廟休息後，晚間7時再度出發，展開第1天夜間遶境。

在武廟附近陸續有多座炮城施放，部分大型炮城搭配煙火，夜色中展現較白天更震撼的聲光效果，不時引來遊客驚呼。

不少遊客是識途老馬，準備了安全帽、棉質外套、毛巾、手套等全套防護裝備，跟著神轎隊伍在街頭移動，當炮城對著神轎施放時，一起體驗被瘋狂炸射的快感；也有不少民眾沒有安全裝備，選擇以安全距離觀看。

鹽水武廟規劃的遶境路線，首日以鬧區外圍聚落為主，預計明天會集中在主要街道，多座指標性大型炮城也預定於明晚施放，加上明天是週末假日，預計會吸引更多人潮湧入鹽水。

台南市政府提供資料指出，鹽水武廟今年特別打造4座大型炮城組合，配合LED燈設計推出「祥龍獻瑞」主炮城，共裝有200萬支蜂炮，明天晚間9時30分在鹽水國中集中施放區施放，民眾可自行選擇穿著裝備下場體驗，或在側邊觀賞區觀看，都能感受鹽水蜂炮的威力與美感。（編輯：郭諭儒）1130223