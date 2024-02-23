台灣蘭展開幕 賴清德盼蘭花成台灣識別標誌

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）副總統賴清德今天到台南出席台灣國際蘭展開幕典禮，他表示，5月20日就任總統後將秉持政府重視蘭花產業，推動產業蓬勃發展，讓蘭花在國際上成為代表台灣的識別標誌。

第20屆台灣國際蘭展今天在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原台灣蘭花生物科技園區）舉行開幕典禮，賴副總統與台南市長黃偉哲等人主持啟動儀式，並在導覽人員陪同下參觀展場中各展區。

賴副總統致詞表示，今年蘭展不管是中央或地方政府都用了很多心思，國內外蘭花愛好者要把握機會參觀，台灣被譽為蘭花王國，台灣蘭花產業獲國際社會肯定，除了地理位置和氣候具有優勢，農民也非常努力，多年來積極進行蘭花保育、原生種保護，並培育超過470種以上新品種。

賴副總統說，舉辦台灣國際蘭展的蘭花園區面積超過170公頃，在全球算起來是重要蘭花科技園區，每年產值超過新台幣70億元，而中央與地方政府相當支持蘭花產業，與蘭花協會合作，20年來每年舉辦蘭展，而且一年比一年好，今年適逢台南建城400年，更有歷史意義。

賴副總統表示，今天回到台南也藉機向民眾報告，5月20日宣誓就任總統後，將秉持以往政府重視蘭花產業，與台南各界共同合作，讓蘭花產業蓬勃發展，他在台南市長任內先後舉辦過7次台灣國際蘭展，當時就有一個心願，希望台灣蘭花能像荷蘭鬱金香一樣，養活更多台灣人，讓蘭花成為在國際上代表台灣的識別標誌。

黃偉哲表示，2024台灣國際蘭展及第23屆世界蘭展首度同時在台南舉辦，感謝農業部及相關單位全力相助，讓2024年雙蘭展有更多亮點，亦將吸引許多的國內外旅客，展出期間適逢2024台灣燈會在台南，歡迎民眾到台南，「白天看蘭花、晚上看燈花、中午還可以吃台南美食豆花」。

台南市農業局提供資料指出，2024台灣國際蘭展結合歷經多年積極爭取、有「蘭花界奧林匹克」之稱的第23屆世界蘭花會議暨展覽（23rd World Orchid Conf erence；WOC；簡稱世界蘭展），全球蘭花界兩大盛事同時於明天起至3月10日，分別於農業部農業科技園區管理中心蘭花園區及大台南會展中心舉辦。（編輯：郭諭儒）1130223

第20屆台灣國際蘭展23日在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區舉行開幕典禮，副總統賴清德（中）在導覽人員陪同下參觀展場中各展區。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

副總統賴清德（後右4）23日下午出席第20屆台灣國際蘭展開幕典禮，並與台南市長黃偉哲（後左3）一同主持啟動儀式。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

副總統賴清德（圖）23日下午到台南出席第20屆台灣國際蘭展開幕典禮，他致詞表示，盼台灣蘭花能像荷蘭鬱金香一樣，養活更多台灣人，讓蘭花成為在國際上代表台灣的識別標誌。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

第20屆台灣國際蘭展開幕典禮23日在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區舉行，副總統賴清德（右4）下午現身參觀並表示，蘭花園區面積超過170公頃，在全球算起來是重要蘭花科技園區。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

第20屆台灣國際蘭展24日起將在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區正式開展，23日舉行開幕典禮，絕美展區搶先曝光，參觀人潮紛紛搶拍留念。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

2024第20屆台灣國際蘭展開幕典禮23日在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區舉行，為24日起正式登場的台灣蘭展暖場造勢，民眾開心參觀精心布置的展區空間。中央社記者董俊志攝 113年2月23日