台南400首座締盟城市 韓國慶州簽署交流協定

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市和韓國千年古都慶州市今天簽署促進交流協定書，未來將在文化、觀光、學術、經濟等領域建立實質交流。台南市長黃偉哲表示，慶州市是「台南400」首座締盟城市。

台南市政府發布新聞稿指出，韓國慶州市長朱洛榮今天拜會台南市長黃偉哲，兩人簽署「台南市-慶州市促進交流協定書」。慶州市議會議長李哲雨、慶州商工會議所會長李相杰等人也出席締盟儀式。

黃偉哲表示，慶州市是「台南400」首座締盟城市。台南市和慶州市同是古都，未來將在文化、觀光、學術、經濟等領域建立實質交流，創造合作關係。

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朱洛榮說，慶州和台南兩座城市有非常多相似之處，千年歷史的慶州有「露天博物館」美名，他希望和台南市開啟文化、歷史交流，共創雙贏。

慶州市位於韓國東南部慶尚北道，古代新羅王國首都金城就在此地；新羅王國992年期間，慶州市一直是首都，有韓國「千年古都」美譽，慶尚北道的「慶」字也出於此市，如今是韓國主要觀光城市，石窟庵、佛國寺、良洞村列入世界遺產名錄，和台南市同是歷史都市聯盟成員。（編輯：郭諭儒）1130223