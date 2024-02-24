台南甲辰年迎春 芒神、春牛換新妝踩街

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（中央社記者張榮祥台南24日電）2024台南建城400年，甲辰年迎春禮今天在台灣府東門城迎春門舉行，換上新妝的芒神和春牛也依古禮踩街，一路從東區到中西區延平郡王祠開春。

台南市長黃偉哲等人今天在東門城迎春，依循古禮進行迎春祭典後，藝陣團隊護送換上新妝的芒神及春牛，從東門城途經東門路、勝利路、青年路、台灣府城隍廟、友愛東街到開山路，最後轉進延平郡王祠。

市府文化局表示，今年是甲辰年，按天干地支五行，東門城春牛換妝為青色頭黃色身，紅色牛腹，黃色牛脛及青色蹄，牛口開，牛尾左繳；芒神容貌則按年地支為童子容貌，青衣白腰帶且纏鞋俱全，象徵氣候炎熱，雨水較少。

台南迎春禮可追溯到清雍正3年（西元1725年），光緒20年（1894年）甲午戰爭清朝戰敗，1895年簽訂馬關條約，將台灣割讓給日本後，迎春禮才中斷。

1976年台南曾恢復舉辦「祭先農」活動，在東門城「拜春牛」，但1999年祭典全數取消，直至2017年復辦，依古禮舉辦迎春禮、祭芒神和鞭春牛。（編輯：謝雅竹）1130224