涉文宣品行賄 彰縣議員施嘉華二審判3年1月

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（中央社記者蘇木春台中8日電）國民黨彰化縣議員施嘉華涉嫌以贊助或墊付文宣品費用方式行賄，彰化地院一審判施嘉華3年2月徒刑，經上訴台中高分院審理後，今天改判他3年1月徒刑、褫奪公權3年，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，施嘉華為民國111年地方公職人員選舉彰化縣議會第20屆第3選區（和美鎮、伸港鄉及線西鄉）縣議員候選人，他為期能順利當選，單獨或與父親施復興，對2名代表候選人及1名村長候選人以贊助交付選舉文宣品當作賄賂。

施嘉華等人共計製作及交付6500支文宣筆、2000個文宣打火機，以及5萬個文宣口罩，總金額合計新台幣13萬8000元，除要求對方及家人在投票時支持，也希望在競選時幫忙拉票。

檢方偵辦時，施嘉華又教唆共犯周男等人，在檢察官偵訊過程，就案情有關重要事項作虛偽陳述，檢方偵辦後，將施嘉華等人依違反公職人員選舉罷免法、教唆偽證等罪嫌起訴。

彰化地院一審審理後，判處施嘉華有期徒刑3年2月、褫奪公權3年，又犯教唆偽證罪，處有期徒刑4月；施復興則被判有期徒刑3年4月、褫奪公權3年。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認為，依施嘉華等人曾經自白及相關證據資料，足認定施嘉華與施復興以贊助選舉文宣品方式，變相提供同等價額現金而賄選方式，而約使其他不同種類候選人投票支持施嘉華。

合議庭審酌，施嘉華等人犯行，雖非選舉常見典型買票行為，但確實使金錢介入選舉，有違公平、公正的選舉制度。

台中高分院今天宣判，施嘉華處有期徒刑3年1月、褫奪公權3年，教唆偽證罪部分上訴駁回。施復興處有期徒刑3年3月、褫奪公權3年，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130508