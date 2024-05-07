T1克羅馬轟30分力退海神 雲豹季後賽聽牌

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹今天靠著洋將克羅馬狂飆30分，加上新秀林信寬飆進4顆三分球、進帳20分，攜手幫助球隊以107比98擊敗高雄全家海神，在5戰3勝制季後賽首輪以2比0搶先聽牌。

雲豹季後賽首輪前2戰都在主場桃園巨蛋進行，首戰擊敗海神後，兩隊休兵1天，今天再度交手。

雲豹的蔣淯安、洋將卡森斯（DeMarcus Cousins）首節陷入犯規麻煩，所幸剛榮獲4月單月最佳外援的雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）撐起球隊火力，個人單節轟下16分，幫助雲豹以37比23領先。

雲豹新秀林信寬也在次節挹注火力，將分數拉開至57比42，而海神得分集中在胡瓏貿身上，前2節進帳18分。

雙方易籃後，海神洋將史考特（Shannon Scott）、于煥亞、胡瓏貿輪流在外線開火，追成66比80，末節更靠著一波16比5攻勢，一度追成3分差，可惜最終仍功虧一簣。

雲豹洋將克羅馬今天轟下30分，外加5助攻、5抄截，而林信寬斬獲20分，包括4顆三分球，卡森斯則貢獻17分，聯手幫助雲豹在系列賽以2比0領先，第3戰10日將移師高雄，雲豹將力拚直取總冠軍賽門票。

海神今天僅6名球員有得分紀錄，胡瓏貿斬獲全隊最高的28分，外加8籃板，而史考特21分次之。（編輯：張雅淨）1130507