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台灣取得亞洲盃籃球資格賽外卡賽主辦權 具主場優勢

2025/2/26 20:41（2/26 21:10 更新）
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（中央社記者陳容琛台北26日電）中華籃協成功爭取到主辦亞洲盃資格賽的外卡賽，今天確定於3月19日至21日在天母體育館舉行，由台灣男籃、關島及泰國爭取2張會內賽的資格。

中華民國籃球協會今天正式收到國際籃球總會（FIBA）的通知，成功爭取到主辦亞洲盃資格賽外卡賽，預計於3月19日至21日在台北市立大學天母體育館點燃戰火，屆時將由台灣男籃、關島及泰國3搶2，爭取前進亞洲盃會內賽的門票。

籃協副秘書長張承中接受中央社採訪時表示，目前將盡快召開選訓會議，同時已經開始著手確認選手的狀況，並同步與聯盟、球隊溝通，其中包含旅外選手，希望儘早確認球員名單、進入培訓階段，最終目標是取得亞洲盃會內賽的資格。

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台灣男籃在亞洲盃資格賽第3階段表現亮眼，不僅在主場和平籃球館力退強敵菲律賓、打出感動人心的一役，作客香港同樣搶下勝利，替台灣隊打出不錯的氣勢。

值得一提的是，在旅外球員無法確定征戰的情況下，來自台灣本土聯賽的盧峻翔、林信寬、馬建豪及雷蒙恩（Samuel Manu）等人在亞洲盃資格賽第3階段皆有不俗發揮，搭配歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）補足台灣隊的禁區高度劣勢，有機會成為這次外卡賽的重要戰力。（編輯：李亨山）1140226

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