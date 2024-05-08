亞光今年聚焦3主軸 看旺數位相機、車載鏡頭

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（中央社記者江明晏台北8日電）亞洲光學今天公告首季淨利年增446%，每股盈餘新台幣0.4元。亞光預期第2季拉貨動能重啟，看好數位相機、車載鏡頭成長動能，後續聚焦3大策略，包括與LGIT策略合作拓展車載與高階手機鏡頭、擴大菲律賓生產規模、布局Metalens技術。

亞洲光學公布今年第1季財報，合併營收約42.88億元，年增率12%，營業毛利約6.54億元，年增3%，主要是產品組合變化影響，營業淨利約1.05億元，年增18%，歸屬母公司業主淨利約1.11億元，年增446%，在利息、NRE收入等影響下，基本每股盈餘0.4元。

亞光今天舉行法人說明會，展望第2季，董事長賴以仁表示，全球經濟雖面臨諸多不確定性，但市場庫存已逐步去化，亞光將積極掌握市場發展的契機。

亞光強調，持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進的AR/VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，包括特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智慧視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，並以GMP等光學核心技術，開發4至10倍連續光學變焦高階手機鏡頭。

賴以仁表示，第2季也看到拉貨動能重啟，最大動能預期來自數位相機產品，亞光提供隨身型數位相機光學變焦解決方案，去年出貨86萬台，今年出貨量估計100萬台。車載鏡頭去年每月出貨達50萬顆，今年至10月，單月訂單估逾100萬顆的出貨量，大量生產將有助於良率提升，帶動較好的毛利空間。

他並指出，手機方面出貨最大量的是稜鏡，去年下半年已經出貨，預估一個月達100萬至200萬顆的出貨量，中系、美系客戶都在開發當中。

亞光表示，今年聚焦3大主軸，第一，與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合力，以及LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場擁有的業務，目前亞光正積極送樣當中，主要是瞄準LGIT在歐洲和韓國的客戶。

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第二，亞光擴大菲律賓廠生產規模，因應美國、日本客戶希望在中國之外設置另一個工廠的需求，預計第3季啟用，鎖定車載鏡頭和其他光學類的產品。

第三，亞光已領先跨足Metalens（超穎透鏡）領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，其應用可涵蓋手機的臉面辨識，以及AR的waveguide（光波導），將以此技術搶占未來先機，估計相關貢獻明年之後浮現。（編輯：楊蘭軒）1130508