買賣糾紛演變開空氣槍飛車追逐 高雄警逮13嫌送辦

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄洪姓與吳姓男子因車輛買賣糾紛談判，但一言不合洪男跟友人砸毀對方車輛，後續雙方又在路上巧遇，換吳男等人駕車射擊空氣槍追逐衝撞車輛，警方逮捕涉案13人全數送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局今天指出，36歲洪男因與24歲吳男發生新台幣3萬5000元車輛買賣糾紛，約定在高雄仁武區鳳仁路商議，但雙方一言不合，洪男便與同行友人砸毀吳男車輛後駕車離去，但雙方4日凌晨5時在鼓山區裕誠路相遇，吳男夥同友人駕車追逐，射擊空氣槍並衝撞洪男車輛後，雙方逃離現場。

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警方獲報交通事故與糾紛後，調查發現這起糾紛與仁武分局4日凌晨受理的毀損砸車案有關，經共組專案小組偵辦，擴大調閱監視器，並立即向高雄地檢署檢察官聲請拘票，於8小時內查獲13名嫌犯全數送辦，並起獲空氣槍3把，經鑑識人員以鋁板檢測，均未貫穿不具殺傷力。

鼓山分局表示，全案訊後將雙方共13人分別依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪移請高雄地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130508