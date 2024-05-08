英自動通關系統故障機場大排長龍 當局研判非網攻

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國內政部表示，今天稍早一度故障的邊境管制系統，現已恢復正常運作，研判並非網攻所致。系統故障造成當地多個機場大排長龍、場面混亂。

路透社報導，英國內政部（Home Office）今天清晨在電郵聲明中表示：「邊境安全不論在何時都未受到危害，且查無惡意網路活動的跡象。」

英國最大機場希斯羅機場（Heathrow Airport）說，所有邊境管制系統已恢復運作、跟平時一樣，預期在早上重啟運作後不會出現任何問題。倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）也證實，系統中斷問題已經解決。

英國邊境檢查署（Border Force）昨晚遭遇全國性技術問題，致使當地多個機場的許多旅客排隊等待人工通關。一名旅客表示，邊境管制官員以人工方式查驗旅客的護照資料。

英格蘭南部的希斯羅、斯坦斯特德及倫敦蓋維克機場（London Gatwick Airport）、英格蘭北部的曼徹斯特機場（Manchester Airport），以及蘇格蘭的愛丁堡機場（Edinburgh Airport）稍早都說，他們注意到一個全國性問題，已安排工作人員與邊境檢查署官員合力解決問題。

在斯里蘭卡度假完飛回希斯羅機場的32歲旅客莫特爾（Sam Morter）說：「所有出入境自動查驗通關系統（e-gate）都毫無反應，現場十分混亂。」他花了約90分鐘才順利通關。

在社媒平台X流傳的影片顯示，包含希斯羅和斯坦斯特德等英國機場的護照查驗櫃檯前，排著長長人龍。

英國內政部發言人稍早告訴路透社：「我們正與邊境檢查署及受影響的機場密切合作，以盡快解決問題，並為系統故障造成的不便向所有旅客致歉。」

英國自動查驗通關系統去年5月也曾當機，一度導致機場大排長龍，旅客行程也遭延誤數小時。（譯者：劉文瑜/核稿：洪啟原）1130508