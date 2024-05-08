台東金針花季揭幕 知本天山農場搶先綻放

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣卑南鄉知本天山農場的金針花逐漸綻放，為今年的金針花季揭開序幕。農糧署促銷大地餐桌，呼籲支持金針花料理。

農業部農糧署東區分署今天在天山農場舉辦金針食農教育暨在地農特產推廣活動，宣告今年的金針花季開跑，歡迎民眾到台東賞花，品嘗金針花料理。

東區分署發布新聞稿表示，天山農場是台東第1個產銷履歷金針農戶，所種植的金針菜品種為「金針菜台東7號」，花期約在每年5月初，產期與高山金針錯開，有利於改善花期缺工採摘鮮蕾及避開颱風豪雨等天然災害的問題。

此外，「台東7號」的顏色橙黃鮮豔，口感鮮甜、耐保存，花蕾適合無硫加工，透過可溯源的產銷履歷驗證機制讓消費者吃得更安心。

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東區分署表示，大地餐桌的概念是在農地或自然環境中擺上一桌以在地食材烹煮而成的佳餚，透過解說與分享，讓食客們更了解在地飲食文化、食材選用的故事性，使其感受土地的恩惠及瞭解生產者用心耕種背後的故事，與產銷履歷制度的內涵強調農產品安全、永續的精神不謀而合。

這次活動選在金針產地舉辦，邀請花東料理達人集思廣益將產履金針與多項在地產履農產品（如小米、洛神、薑、番茄等）結合，烹煮多道金針創意料理並端上餐桌，期盼透過一系列的推廣活動提升農產品價值與銷售量，對農民收益及消費者食用安全起相輔相成之效。（編輯：謝雅竹）1130508