潤泰全每股淨值拉升至5.73元 避免下市危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

潤泰全球28日召開重大訊息記者會宣布，每股淨值拉升至5.73元，避免下市或打入全額交割的危機。圖為證交所。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）潤泰全球今天召開重大訊息記者會宣布，因公司淨值降低，採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，以目前估算，截止至111年6月底每股淨值約5.73元，避免下市或打入全額交割的危機。

潤泰全、潤泰新今天於證交所由副總經理李天傑、陳柏宇協理說明重大決議事項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李天傑說明，因公司淨值降低，採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，經公司目前估算，截止至111年6月底淨值約40億元，每股淨值5.73元。此外，潤泰新調整後每股淨值估計為13.41元。

他表示，淨值大幅波動主要受轉投資事業下降所影響，屬正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現增，預計發行3.7億股，價格目前未定，以因應或消弭非營運因素波動對公司淨值影響。（編輯：張良知）1110728