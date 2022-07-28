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潤泰全每股淨值拉升至5.73元 避免下市危機

2022/7/28 16:26（7/28 16:59 更新）
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潤泰全球28日召開重大訊息記者會宣布，每股淨值拉升至5.73元，避免下市或打入全額交割的危機。圖為證交所。（中央社檔案照片）
潤泰全球28日召開重大訊息記者會宣布，每股淨值拉升至5.73元，避免下市或打入全額交割的危機。圖為證交所。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北28日電）潤泰全球今天召開重大訊息記者會宣布，因公司淨值降低，採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，以目前估算，截止至111年6月底每股淨值約5.73元，避免下市或打入全額交割的危機。

潤泰全、潤泰新今天於證交所由副總經理李天傑、陳柏宇協理說明重大決議事項。

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李天傑說明，因公司淨值降低，採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，經公司目前估算，截止至111年6月底淨值約40億元，每股淨值5.73元。此外，潤泰新調整後每股淨值估計為13.41元。

他表示，淨值大幅波動主要受轉投資事業下降所影響，屬正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現增，預計發行3.7億股，價格目前未定，以因應或消弭非營運因素波動對公司淨值影響。（編輯：張良知）1110728

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