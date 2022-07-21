潤泰雙雄淨值危機 分析師：有望回沖不必過度悲觀

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（中央社記者江明晏台北21日電）受南山人壽波及，潤泰雙雄潤泰新、潤泰全提資產重估盼化解淨值風暴，仍苦吞2根跌停板，分析師認為，市場利率可望很快修正，南山人壽淨值就能回沖，投資人不需要太過悲觀。

潤泰新、潤泰全受南山人壽拖累，恐衝擊第2季淨值表現，引發市場恐慌，股價連吞2根跌停，2檔股票市值蒸發約新台幣近400億元。

潤泰全透過潤成投控轉投資南山人壽，綜合持股比例為26.62%，潤泰新則持股南山人壽25.11%，雙雄都因投資公司淨值未能同時反映資產及負債受到利率變動影響，恐導致低估及下降，使淨值也受到影響，第2季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值恐持續下降。

潤泰雙雄在20日深夜召開重訊釋疑，並表示擬變更會計政策，將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市價增加將提高潤泰全淨值，但此舉間接證實第2季淨值確實可能出現明顯減少，潤泰雙雄今天股價跳空跌停至收盤，潤泰全與潤泰新今天跌停價位分別有1萬4072張與8萬1398張賣單高掛，賣壓沉重。

不過，手腳快的空方已嗅到利益，潤泰全20日融券張數達1367張、潤泰新1210張、寶成1327張，均較過去幾個交易日明顯放大。

追溯到風暴源頭，以南山人壽的角度觀察，台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，有兩大理由認為市場不需要過度恐慌，第一，利率上揚其實有助於縮小保單契約利差損失，第二，當市場利率上升，債券價格就下跌，但市場利率不排除很快就會往下修正，將可帶來「淨值回沖」，不應該過度悲觀。

他進一步說明，壽險業經營是向保戶收取固定型契約保費，透過保費去做一定程度的投資，全球利率在2008年次貸風暴之後急遽下滑，和過去高利率時代相比，現在拿這些錢去做投資效益不夠好，而現在利率往上提升，讓原本舊的保單契約利差損失縮小，因此從這個角度來看利率往上走，其實是好事。

第二，當市場利率上升，債券價格就下跌，美國加速升息，債券部位評價下降，債券就像股價一樣有波動，但只要沒有違約就不會損失，只是必須承擔短期利率波動的影響，他認為，下半年美國升息腳步放緩，市場利率就會往下修正，將可望帶來「淨值回沖」，既然淨值波動必然是來來回回，就不必太過擔憂。

潤泰雙雄持有南山人壽，短期面臨淨值減損壓力，但透過投資性不動產重估，力拚化解凈值風暴，黃文清說明，未來南山人壽淨值有望因市場利率反轉而回沖，自然化解潤泰雙雄淨值問題，加上潤泰集團本來就是以營建為主體，有不少土地資產，重估價值將能明顯提升淨值，且兩家企業都沒有經營本質上的風險或是危機，再著眼南山人壽未來2年內應會有上市的潛在利益，絕對是「利大於弊」，建議投資人不需要過度恐慌，應著眼本業長期表現。

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他也提到，過去許多企業都曾進行過資產重估，有可能是考量公司的價格和價值出現落差，有「股價委屈」的情形發生，透過資產重估，重新評估低點時購入的房地產現有價值，有助於淨值大幅上揚，不過，股價發展最終還是會回歸本業和長期營運表現。

事實上，在2011年左右，因應新的國際會計準則（IFRS）將上路，固定資產價值採市值計價，引發一波企業資產重估潮，例如金融業和上市公司藍天、達欣等，帳上不動產持有年限超長、潛在利益可觀的企業，均搖身一變為資產概念股，每股淨值也隨著土地資產的重估提高。（編輯：楊凱翔）1110721