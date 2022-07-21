防堵禿鷹 證交所將潤泰全、潤泰新列線上監視股票

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（中央社記者謝方娪台北21日電）市場傳出南山人壽第2季淨值恐跌破千億元，拖累潤泰全、潤泰新已連吃2根跌停。金管會表示，證交所已將潤泰全、潤泰新列線上監視股票，若發現任何人涉及證券不法情事，會依相關規定處置以維護投資人權益。

壽險業今年以來淨值持續下探低點，有媒體報導稱南山人壽第2季淨值恐跌破千億大關，消息一出，連累透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰全及潤泰新連2日跌停，也引起市場關注是否有股市禿鷹操作。

金管會證期局副局長張子敏指出，近期國際金融市場受通膨疑慮影響，各國陸續升息，以致債券等金融商品恐認列重大未實現評價損失，若對公司淨值產生重大影響，證交所及櫃買中心將督促公司公布重大訊息說明，潤泰集團20日晚上10時也已舉行重訊記者會。

張子敏說，針對公司財務狀況觸及一定警示指標，證交所及櫃買中心已訂定不同處置措施，包含列入財務重點專區、變更交易方法或採取分盤集合競價等，以提醒投資人注意；他強調，上市櫃公司每股淨值等相關財務資訊，應以會計師查核並公告於公開資訊觀測站的財報資訊為準。

張子敏表示，證交所已將潤泰全、潤泰新列為線上監視股票，台股一向有監視制度，會對有價證券執行監視查核，若發現任何人涉有證券不法情事，即依相關規定辦理，以維護投資大眾權益。

至於目前是否已有觀察到潤泰全、潤泰新股價有異常波動情形，張子敏表示，目前還在監視當中。（編輯：林淑媛）1110721