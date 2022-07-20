遭南山拖累淨值轉負？ 潤泰全：媒體臆測非公司結算

（中央社記者張良知台北20日電）媒體報導指潤泰新及潤泰全受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌殺盤打入跌停。潤泰全收盤後發布重訊表示，報導內容為媒體自行臆測，非公司結算結果。



壽險業今年以來淨值持續下滑，信傳媒報導，南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，恐將波及持股近9成的潤成投控，以及透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰新及潤泰全。消息傳出後，潤泰全及潤泰新股價由紅翻黑急殺至跌停，分別以跌停價65.7元及72.9元鎖死至終場收盤。



證交所對此表示關切，潤泰新及潤泰全到今年第1季每股淨值分別為33.39元及83.57元，已通知2家公司「儘快」在今天輸入股市觀測站，做重大訊息說明。



潤泰全於收盤後發布重大訊息公告，針對信傳媒有關潤泰集團被南山拖累，潤泰新、潤泰全第2季每股淨值拉警報，以及恐踩下市紅線等內容澄清，強調報導內容為媒體自行臆測，非公司結算的結果，111年第2季財務數據待公司結算完成後將依規定辦理公告。



同樣在報導中被點名的寶成工業，也發布重大訊息指出，寶成未對外公告財務預測，且111年第2季財務報告尚在編製，請投資人以公開資訊觀測站所公布的財務資訊為準；有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。（編輯：林淑媛）1110720