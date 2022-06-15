尹崇堯接掌南山人壽 不到40歲成金融業最年輕董事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）南山人壽今天上午股東會進行董監改選，下午隨即舉行董事會，推派潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯擔任新任董事長，若金管會保險局點頭核准，年近40歲的尹崇堯將成金融業最年輕董事長。

南山人壽今天上午舉行股東常會並進行董監改選，原任董事長陳棠不在新出爐的董事名單內，確定卸任；下午南山人壽隨即舉行董事會，一如市場預期，由原副董事長 尹崇堯 尹崇堯小檔案 生日：1983年12月27日

學歷：英國牛津大學碩士、博士；台北大學法律學士

經歷：南山人壽副董事長、南山人壽董事、南山人壽董事長特助、南山人壽商品部等部門協理、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事、唐獎教育基金會董事、尹書田醫療財團法人董事 看更多 關閉 接任新任董事長一職。

不過，尹崇堯是否確定接掌資產規模逾新台幣5兆元的南山人壽，還有一關卡要過，因保險業負責人採事後審查制，金管會保險局指出，壽險業選任新董事長，依規定需在15日內報金管會認可。

先前南山人壽新系統「境界」上線後不斷發生保單停效、投資型保單下錯單，以致2019年9月遭金管會重罰3000萬元、時任董事長杜英宗遭停職2年，南山人壽當時一度推派尹崇堯上火線代理董事長，卻罕見經歷金管會2次面試，最後因決策歷練不足遭金管會打回票。

遭金管會駁回後，2019年12月尹崇堯隨即轉任南山人壽副董事長，進入決策核心歷練2年半，南山人壽屢交出亮眼成績單，去年底合併資產規模達新台幣5.3兆元、合併稅後淨利597億元，雙創史上新高。

市場高度關注，如今在主管機關眼中，尹崇堯資歷是否足夠，金管會保險局長施瓊華表示，將根據保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則，依法審查。

此次人事案若經保險局點頭，1983年出生、年近40歲的潤泰集團少東尹崇堯，不僅是全台灣壽險業最年輕董事長，放眼金融業也是最年輕董事長。

先前尹崇堯在媒體見面會也證實，今年8月壽險公會改選，將代表南山出馬角逐壽險公會理事長一職。（編輯：潘羿菁）1110615